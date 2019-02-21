О бьюти-ошибках, разрушающих женскую красоту

Стилисты и косметологи составили список «женских хитростей», которые идут не на пользу, а во вред. Специалисты вспомнили всё: начиная от мытья головы и укладки и заканчивая правильным нанесением декоративной косметики.

Одно из наиболее частых замечаний, которое стилисты делают женщинам, касается мытья головы. Бьюти-эксперты не устают повторять, насколько температура воды влияет на здоровье и красоту волос. «Вам лучше всегда мыть голову чуть прохладной водой. Горячая вода стимулирует сальные железы в коже головы, и они начинают выделять больше жира», - советует директор сети салонов красоты Эндрю Бартон. Также он отметил, что масла наносить на волосы перед сушкой или укладкой тоже не рекомендуется, потому что, нагреваясь, они сильно травмируют волосы.

Косметологи не советуют наносить на веки крем для кожи вокруг глаз, передаёт Lenta.Ru. Объясняется это тем, что сильнодействующие увлажняющие компоненты из состава таких кремов могут вызвать припухлость век, что вряд ли порадует любую красавицу.

Что же касается декоративной косметики, то визажисты в один голос твердят, что нельзя использовать сияющий бронзатор для контуринга – в этих целях лучше положиться на матовые средства.