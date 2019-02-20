Мужчина из Южной Кореи заедал свой стресс… камнями!

Мужчина из города Коян в Южной Корее обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие и боли в животе. Рентгеновский снимок шокировал медиков – желудок пациента был полностью забит камнями!

Когда 54-летний мужчина пришёл в больницу на осмотр, его живот был раздут и сильно болел, сообщает Lenta.Ru. Врач наощупь определил, что внутри находятся инородные объекты, напоминающие гальку. В ответ на это мужчина признался, что когда нервничает, то часто глотает камни и монетку, такая процедура его успокаивает.

Без операционного вмешательства очистить желудок пациента от скопившегося там мелкого мусора врачам не удалось. В результате мужчина провёл в больнице больше недели.