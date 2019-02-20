Родители пятиклассников окунули ребёнка головой в унитаз

В Приморском крае родители пятиклассников решили лично разобраться с обидчиком их детей и окунули головой в унитаз их одноклассника. Прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.

Инцидент произошёл в школе №2 города Большой Камень, передаёт РИА Новости. Один из пятиклассников долгое время издевался над своими одноклассниками, а одну из девочек ударил ногой в живот, да так, что врачи госпитализировали ребёнка с подозрением на разрыв селезёнки.

В свете такого поведения ребёнка родители остальных учеников решили не терпеть дальше, а самостоятельно проучить хулигана. Мера наказания была выбрана взрослыми людьми мягко говоря странная – они прилюдно окунули ребёнка головой в унитаз.

После случившегося начальник городского управления образования лично занялся выяснением обстоятельств инцидента, а со школьниками ведутся профилактические работы.