Специализированные вагоны перевозят особенных пассажиров

Количество маломобильных пассажиров в поездах дальнего следования Приволжской магистрали возросло более чем в два раза в 2018 году.

Свыше 13,4 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, воспользовалось услугами Приволжского филиала Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК"). Это более чем в два раза превышает соответствующие показатели 2017 года. Положительная динамика сохраняется и в текущем году: так, в январе 2019 в поездах дальнего следования на Приволжской магистрали было зарегистрировано свыше 1230 маломобильных пассажиров, что на четверть больше, чем в январе 2018 года.

Существенное увеличение числа пассажиров с ограниченными возможностями здоровья обусловлено объективными причинами. В частности, увеличивается количество вагонов со специализированным купе – как за счет приобретения новых вагонов, так и модернизации уже имеющегося вагонного парка. Специализированные вагоны имеют свои конструкционные отличия от обычных: здесь предусмотрены подъемные посадочные устройства, увеличена ширина дверей, тамбурной зоны и коридора. Ведется последовательная и системная работа по улучшению условий и повышению доступности поездок для маломобильных пассажиров.

Напомним, для маломобильных пассажиров действует дистанционное оформление электронных билетов через Интернет на специализированные места. Билет могут оформить инвалиды-колясочники и сопровождающие лица, зарегистрированные в Центре содействия мобильности ОАО "РЖД" (тел. 8 (800) 775-00-00 добавочный 1 (в тоновом режиме). В данном Центре также принимаются заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах. Заявку можно оставить не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки.