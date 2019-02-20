Как избежать ядерного апокалипсиса

Многие верят, что всё живое на Земле создал Бог. И завершить эту земную прелесть может только Иисус Христос своим Вторым пришествием. Именно это должно называться апокалипсисом. Но мне кажется, что не Христовый, а рукотворный апокалипсис может произойти значительно раньше. Буквально завтра. Но, почему-то сам Создатель не предпринимает никаких мер против тех, кто без его повеления стремится уничтожить этот прекрасный Белый Свет. Как он не замечает, что опасность ядерной войны, а значит уничтожения всего живого на Земле, значительно увеличилась. Я, например, замечаю и сейчас постараюсь обосновать мои опасения.

Самым большим шагом к этому апокалипсису стало резкое сокращение подлётного времени ракет с ядерными зарядами к своим целям. Это произошло по причине появления ракет с гиперзвуковой скоростью и возможностью размещения не столь скоростных ракет значительно ближе к целям. В результате, подлётное время сократилось до 5, а кое-где и до 3 минут. В начале семидесятых годов я служил в ракетных войсках стратегического назначения. Был офицером, который и должен был нажимать кнопку «Пуск». Время подготовки нашей ракеты от получения приказа до нажатия этой кнопки составляло 17 минут. В Советское время такой приказ мог поступить только в ответ на запуск аналогичной ракеты с вражеской стороны. Поэтому, с учётом времени на выявление факта пуска их ракеты, передачи информации по цепочке информационных систем первому лицу, принятия им решения на ответный удар, задействования «ядерного чемоданчика» и доведения этого приказа до командира пусковой установки проходило не менее получаса с момента запуска их ракеты. И понимание того, что ответный уничтожающий удар обязательно успеет последовать, являлось гарантией сдерживания агрессора. Так и сохраняли мы мир, целясь друг в друга из ракетных шахт. А что можно теперь успеть за 5 минут? Таким образом, такой фактор сдерживания пропал, и резко возрос соблазн нажать кнопку «Пуск» первым, надеясь на то, что нанести ответный удар противник просто не успеет. Ведь даже Путин однажды сказал, что, если драка неизбежна, бить надо первым. Также надо учитывать, что стран, имеющих ядерное оружие и мечтающих применить его первыми, стало значительно больше.

Признавая, что за 5 минут никакой человек не способен принять обдуманное решение на ответный удар, надо понять, что все эти действия должны быть переданы автоматическим системам. И в этом заключается ещё одна реальная угроза возникновения войны. Человеческий разум будет полностью исключён из процесса принятия решения на ответный пуск ракеты. Больше не будет никакого «ядерного чемоданчика» ни у одного главы государства. Он просто не успеет его открыть, как война уже закончится. Всё будут решать компьютеры. А у Вас были случаи «зависания» Вашего персонального компьютера? И вот такое «зависание», но в системе управления ракетами, может привести к апокалипсису. Поэтому я приведу некоторые примеры, когда человеческий разум, и только он, предотвратил начало ядерной войны, в некоторых случаях, даже после принятия решения на пуск ракет.

Первый из тех, что мне известны, произошёл 5 октября 1960 года. В этот день американская система противоракетной безопасности совершенно чётко определила массовую ракетную атаку на США со стороны СССР. Но аналитики решили, что в этот день атаки никак не могло быть по той причине, что глава СССР-Никита Хрущёв в это время находился в Нью-Йорке. Позже выяснилось, что сигнал об атаке сформировался в результате отражения радиосигнала от поверхности Луны.

Общеизвестным является факт нахождения мира на грани ядерной войны в период Карибского кризиса в 1962 году. Этот кризис разрешили переговорами два разумных руководителя Хрущёв и Кеннеди. Даже несмотря на то, что все американские генералы призывали Кеннеди нанести первыми ядерный удар. Но мало кто знает, что в этот период ядерная война могла реально начаться независимо от результатов переговоров этих руководителей. Но не началась благодаря разуму других людей. Так 27 октября 1962 года наша подводная лодка, находящаяся в районе Кубы, была атакована мощными противолодочными силами США с участием авианосца «Рэндольф». Сплошные авиаобстрелы и бомбардировки лодки глубинными бомбами причинили ей повреждения, лодка потеряла ход и связь с Москвой. Связи не было в течение 2 недель. В таких условиях экипаж подводной лодки пришёл к выводу о том, что ядерная война уже началась. Командир, действуя в полном соответствии с действующими приказами и положениями, принял решение о запуске против американцев торпеду с ядерным зарядом. Мощность заряда-15 килотонн. Примерно столько же имела бомба, сброшенная на Хиросиму. При применении такой торпеды против, атакующих лодку, кораблей они все были бы уничтожены, но вместе с ними погибла бы и сама лодка. Всё было готово к пуску, но капитан второго ранга Василий Архипов убедил командира не делать этого. В результате, ядерная война не началась, а подводная лодка, нарушая все приказы и положения, произвела всплытие на радость американских вояк на кораблях, окруживших лодку. Но радость их была недолгой. Наши моряки, глотнув свежего воздуха и подзарядив аккумуляторы, буквально ускользнули из-под носов бравых американских кораблей. Позже, даже командование США признало, что Архипов спас мир от катастрофы.

Днём позже, 28 октября, уже американский офицер-Уильям Бассет предотвратил начало ядерной войны. В этот день 4 военных базы США на Окинаве получили приказ на запуск 32 ракет с термоядерными зарядами. Мощность каждой боеголовки составляла 1,1 мегатонны. Это уже в 70 раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. Их целями были города Владивосток, Пекин, Пхеньян и Ханой. Ракеты были приведены в состояние минутной готовности. Но капитан Бассет не только не исполнил этого приказа, даже после его повторного получения, но и арестовал офицера, который ринулся его выполнять. Считаю, что было бы правильным увековечить этот героический поступок Уильяма Бассета в городах, которые он сберёг от уничтожения.

Примерно на такие же нарушения уставов и приказов отчаялся и наш офицер 26 сентября 1983 года. На экране радара он совершенно чётко увидел летящую в нашу сторону ракету. Через минуту появилось ещё 4 ракеты. Но он поверил своей интуиции больше, чем радару и не доложил выше об ядерной угрозе. За это подполковник Станислав Петров был, конечно, наказан, но ядерная война не началась. А в благодарность 20 января 2006 года в штаб-квартире ООН его наградили за то, что спас мир от ядерной войны. Причиной ложной атаки на нас явилось отражение солнечных лучей от облаков.

Один из последних случаев, когда «человеческий фактор» спас мир от уничтожения, произошёл 25 января 1995 года. Тогда Борис Ельцин задействовал свой «ядерный чемоданчик». Причиной тому был запуск из Норвегии метеорологической ракеты, траектория которой, по чистой случайности, совпала с траекторией боевой ракеты Трайдент. Но пока готовился ответный удар ракета успела упасть в море.

А теперь всё должна будет решать исключительно автоматика, без участия человека. Даже представить себе не могу, как она будет справляться с той, явно ложной информацией, которую отфильтровывали люди. Это, например, землетрясения и резкое повышение температуры (в результате лесного пожара) в районе размещения ракет, массовые отключения электроснабжения, связи, всплеск солнечной радиации и даже отблеск света от водной поверхности. Системы обнаружения фиксировали такие ложные сигналы, иногда до шести раз в сутки.

Откровенные неисправности самих компьютерных систем тоже не раз являлись основаниями для начала войны. Так 9 октября 1979 года в США по неизвестным причинам на боевом дежурстве запустилась учебная программа оповещения. В связи с этим руководство США получило информацию о том, что со стороны СССР подлетают около 2000 ракет. Все системы ответного удара были срочно приведены в действие, и только в последний момент ошибка обнаружилась. 3 июня 1980 года история повторилась из-за неисправности микрочипа стоимостью всего 46 центов.

Таким образом, из-за перехода исключительно на компьютерное управление пуском ракет, угроза несанкционированного начала войны резко увеличилась. К тому же надо помнить, что к настоящему времени резко возросла и опасность воздействия на компьютерные системы со стороны различных хакеров.

Следующим фактором, приближающим мир к своему уничтожению, считаю произошедшее изменение в мотивации начала мировой войны. Не так давно сторонами ядерного противостояния были две ядерные державы- США и СССР. При этом мотивацией к началу войны со стороны США было стремление к мировому господству. Эта мотивация сохранилась и по сей день. А мотивацией к совершенству своей ядерной мощи в СССР было противостояние агрессии США. Мне могут возразить, вспомнив претензии коммунистов на мировую революцию. Но это, во-первых, было направлено не на захват чужих ценностей, а на освобождение народов от их эксплуататоров. А во-вторых, СССР уже давно отказался от идеи мировой революции. Учитывая это, народы всего мира верили в мирные намерения Советской страны. Поэтому американские учёные Юлиус и Этель Розенберг, под угрозой смерти, передали именно советским, а не каким-либо другим специалистам, секреты атомной бомбы. Они верили, что это будет использовано на благо человечества. Очень сомневаюсь, что они отчаялись бы на такой же шаг в пользу современной капиталистической России. Ведь капитал не имеет национальности и устремления всех буржуев одинаковы. Вот уж поистине, либералы, уничтожив Советскую систему, выложили своими «благими» намерениями дорогу миру в апокалипсис. Даже в фашистской Германии не было столько русофобии, сколько её стало в мире и даже в братской Украине после вступления России в этот «замечательный» капиталистический мир. Это мы сейчас, по инерции, считаем, что у России сохранились те же цели и задачи, которые были у СССР. Но оснований к такому мнению нет никаких. Так что мир, в целом, ничего не выиграет от возможного преимущества ядерных сил России над силами США. Каждый виток таких преимуществ будет только приближать всемирную катастрофу.

Как же выйти из этой круто пикирующей спирали, которая, непременно, приведёт к уничтожению всего живого на земле? Для начала, все люди Земли должны проникнуться наличием такой опасности, тогда её можно и предотвратить. Ведь ещё Альберт Эйнштейн считал, что ядерное оружие не должно принадлежать отдельным странам. Он понимал, к чему это может привести. По его мнению, такое оружие должно быть только в руках всего мира. Можно ли такое осуществить сегодня? Считаю, что, пока ещё не развалили ООН, это можно осуществить реально. Для этого надо при ООН создать свои международные ракетные войска. Все подразделения в таких войсках должны формироваться с одновременным присутствием в них представителей всех стран, обладающих межконтинентальными ракетами. Под их контроль должны быть переданы по несколько пусковых установок в каждой из стран, включённых в состав этих войск ООН. Вот они и должны будут обеспечивать безопасность мира. Далее, под их контролем должно производиться сокращение всех арсеналов ядерного оружия по утверждённому ООН графику. В случае несоблюдения этого графика какой-либо из стран, или началом разработки новых средств массового уничтожения, все ракеты ООН перенацеливаются на ядерные, или иные опасные для мира, объекты этой страны. В этой ситуации, если вдруг найдётся какой-нибудь сумасшедший агрессор, то ему будут противостоять ракеты ООН сразу из нескольких стран. Таким образом, ядерное и другое оружие массового уничтожения перейдёт под контроль народов мира, в лице сил ООН и жизнь на планете Земля будет сохранена.

Но как это осуществить? Ведь многим не захочется расставаться со своими сверхприбылями военно-промышленных комплексов, своими генералами и другими высокопоставленными чиновниками, а главное с мечтой о мировом господстве. Полагаю, что принудить все страны к принятию такой программы может только результат всемирного референдума. Подписи миллиардов землян под требованиями запретить любое оружие массового уничтожения под контролем ракетных войск ООН должны стать основанием к ограничению безумных устремлений капиталов. Ведь все кричат о ценностях демократии, в конституциях многих стран записаны приоритеты голоса народа, вот это и должно обязать их выполнить решение всемирного референдума. Но кто же сможет инициировать его проведение, ведь сам собою он не организуется. Очень хочется, чтобы это была Россия. Тем более, что российский народ уже сумел самоорганизоваться на проведение акции «Бессмертный полк».

Я не случайно начал свою статью с упоминаний о божественном создании всего живого на Земле. Сегодня не время спорить так это или нет. Не важно, кто и как именно создал эти земные красоты, а важно объединить всех для защиты их от уничтожения. Поэтому я прошу, призываю всех духовных наставников христиан, мусульман, буддистов, иудеев, различных сект и даже язычников вспомнить Ваше основное предназначение-служение Богу и народу, и объединить свои усилия для сохранения, созданной им, жизни на Земле. Ведь погибнуть могут все, не только в Америке, Европе, Африке, Азии, но даже на самых далёких островах. Обращаюсь и ко всем людям, имеющим какое-то влияние на других: артистам, депутатам, учителям, журналистам, врачам, продавцам, официантам и парикмахерам привлеките своих клиентов и пациентов, друзей, знакомых к проведению этого всемирного референдума, переведите этот призыв на все языки мира и разместите его на всех страницах интернета. Надо всего на чуть-чуть отвлечься от своей повседневной жизни (даже если она прекрасна), чтобы завтра она не превратилась в радиоактивную пыль.