Жена Аршавина подала на него заявление в ФСБ
19 февраля 2019, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Алиса Аршавина, жена бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина, подала заявление на супруга в Управление Федеральной службы безопасности в связи с угрозами спортсмена в ее адрес.
Алиса Аршавина заявила, что Андрей угрожает ей в смс-сообщениях, пугает возбуждением против нее уголовных дел и лишением свободы. Причем делает это не только он, но и неизвестные ей люди, действующие в его интересах.
Алиса также указала в заявлении, что, когда супруг приезжал к ней за своими вещами, его сопровождали несколько человек, «похожих на бандитов». Кроме того, она встречалась с Андреем в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, и один из сопровождавших его людей предъявил ее охраннику удостоверение сотрудника ФСБ.
В связи с этим женщина просит выяснить законность действий сотрудников ФСБ, если, конечно, сопровождающие ее супруга лица, «похожие на бандитов», таковыми являются, сообщает Lenta.ru.