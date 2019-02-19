Жена Аршавина подала на него заявление в ФСБ

Алиса Аршавина, жена бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина, подала заявление на супруга в Управление Федеральной службы безопасности в связи с угрозами спортсмена в ее адрес. Аршавин устроил дебош, после которого его младшая дочь стала заикаться

Алиса Аршавина заявила, что Андрей угрожает ей в смс-сообщениях, пугает возбуждением против нее уголовных дел и лишением свободы. Причем делает это не только он, но и неизвестные ей люди, действующие в его интересах.

Алиса также указала в заявлении, что, когда супруг приезжал к ней за своими вещами, его сопровождали несколько человек, «похожих на бандитов». Кроме того, она встречалась с Андреем в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, и один из сопровождавших его людей предъявил ее охраннику удостоверение сотрудника ФСБ.

В связи с этим женщина просит выяснить законность действий сотрудников ФСБ, если, конечно, сопровождающие ее супруга лица, «похожие на бандитов», таковыми являются, сообщает Lenta.ru.