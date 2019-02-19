Американский эскадренный миноносец «Дональд Кук» во второй раз с начала года вошел в акваторию Черного моря. За действиями эсминца непрерывно следят российские сторожевые корабли.

Эсминец приплыл в Черное море «укреплять стабильность в регионе». Корабль также примет участие в совместных маневрах американских союзников по НАТО и партнеров, говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

«Девятнадцатого февраля 2019 года в 17.00 мск в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия ВМС США «Дональд Кук». Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем», - сообщил национальный центр управления обороной РФ.

Американский военный корабль в Черном море сопровождают малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота РФ, уточняет РИА Новости.