Офицеров чествовали в кубанском парламенте

В преддверии Дня защитника Отечества спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел торжественный прием молодых офицеров воинских частей Кубани.

Такие встречи лучших представителей различных родов войск, расположенных на территории края, проводятся Законодательным Собранием вот уже более десяти лет. За это время в региональном парламенте побывали сотни представителей Вооруженных Сил России. Открывая праздничную встречу, спикер ЗСК отметил высокую значимость ратного труда, его важнейшую роль в истории нашей страны. - Каждый из вас выбрал этот нелёгкий путь и пришёл в армию по зову сердца. Есть и такие, кто продолжает военные династии. Вы несете службу в разных местах, но у каждого из вас есть общее – чувство долга, любви к своему Отечеству, порядочность и ответственность. Всех вас объединяет готовность служить своей Родине, – подчеркнул, обращаясь к военнослужащим, Юрий Бурлачко. По мнению председателя ЗСК, сегодня в мире сложилась непростая международная обстановка. Внутри страны и далеко за ее пределами российским военнослужащим приходится давать отпор тем, кто хочет проверить Россию на прочность. И каждый раз российские военные демонстрируют высокий уровень боевой подготовки. - Как говорили древние мудрецы: все течет, все меняется. Причем, меняется очень быстро. Но те ценности, которым служите вы, вечны. Защита своего Отечества, родного дома и семьи – задача первостепенной важности на все времена. Это главная миссия мужчины, которая всегда, в любом обществе, почетна и важна, – подчеркнул Юрий Бурлачко. По словам председателя профильного комитета ЗСК, Героя России Евгения Шендрика, многое на военной службе зависит от командира.

- У вас в подчинении находятся люди. Вы должны по-отечески относиться к новобранцам, сделать всё, чтобы они стали настоящими защитниками Родины, истинными патриотами, настоящими мужчинами. Успеха вам в этом непростом деле, – отметил депутат. В ответном слове молодые офицеры рассказали о том, как идет служба, и поблагодарили за теплые слова. На память о торжественном мероприятии молодым офицерам Российской армии вручены ценные подарки – наручные часы с эмблемой Законодательного Собрания.