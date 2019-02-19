Экс-полковник ГРУ Квачков покинул колонию

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков, осужденный за экстремизм, после 6 лет "отсидки" в колонии строгого режима вышел на свободу в Мордовии. Его встречали жена, дети и журналисты. Чубайс пожелал “счастливой старости” освобожденному Квачкову

Об этом во вторник сообщил его адвокат Андрей Виканов: "Выглядит он хорошо, сразу после освобождения переоделся в форму полковника, все честь по чести", - цитирует защитника РИА Новости.

Отмечается, что своими дальнейшими планами на жизнь Владимир Квачков поделится позднее на пресс-конференции, которая намечена к проведению в гостинице близ исправительного учреждения.

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам по делу о попытке организации вооруженного мятежа, позже срок снизили до 8 лет. В феврале 2019-го приговор изменили в связи с декриминализацией статьи 282, пишет "Дождь".