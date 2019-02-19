В Красноярске меняют снег и загоняют в трубы ёлки

Красноярск готовится принять Универсиаду, на которую приедут иностранцы, президент Путин, возможно, и белорусский лидер Лукашенко. Поэтому город решили приукрасить, как это принято, ожидая гостей.



Правда, методы благоустройства напоминают советские, показушные. Так, в центр города свезли мешки с белым, чистым снегом, которым засыпают клумбы и аллеи с посеревшим от пыли и выбросов снегом.



Другое направление - это озеленение города. Во время строительства объектов универсиады пришлось срубить 35 тыс. деревьев. Тогдашний мэр Красноярска Эдхам Акбулатов громко заявил, что вместо них высадят 100 тысяч деревьев. В итоге сейчас в городе вбивают в снег трубы, в них вставляют срубленные ёлки, которые должны простоять до окончания универсиады, радуя глаз гостей. А что будет дальше - неизвестно.



Свой вклад в улучшение имиджа города внесут и промышленные предприятия. На время универсиады по совету министра экологии они должны спрятать экологическую беду Красноярска путём подсветки труб, остановки наиболее грязных производств, раздачи частному сектору бездымного угля, чтобы и воздух был чище снега.



Как сказал бы диктор советскского телевидения, подготовка ведётся ударными темпами. Осталось только занять какие-нибудь призовые места в студенческих состязаниях.



