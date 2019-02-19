"Приходите снова": жители Нового Уренгоя возмущены предложением похоронного бюро

В городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа разгорелся скандал вокруг агентства, оказывающего гражданам ритуальные услуги. Местные жители буквально в ужасе от предложения бюро.

Речь идет о строчке на чеке об оплате оказанных бюро услуг. Кассовый аппарат в данном заведении выдает обслуживаемым клиентам финансовый документ с неуместным призывом "Приходите снова".

На странную надпись обратил внимание сын покойной местной жительницы. Он воспринял это не просто как черный юмор, а как издевательство над горем людей, потерявших близкого человека.

По словам директора похоронного бюро Юрия Шабанина, за два года работы его фирмы никто ни разу не жаловался на эту надпись. Он сказал, что и сам лишь сейчас впервые обратил на нее внимание.

"Не понимаю, как это произошло. Моя фирма приносит свои извинения. Мы немедленно займемся этим вопросом и удалим фразу", - прокомментировал руководитель организации произошедший инцидент.









Фото: НУР24 .