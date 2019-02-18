Новая дата в календаре

Глава Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко приняли участие в праздновании Дня животновода Краснодарского края, который отмечался в регионе впервые. Соответствующий закон об утверждении в календаре новой даты депутаты ЗСК утвердили в октябре прошлого года. C инициативой чествовать специалистов, занятых в стратегической для края отрасли АПК, выступил губернатор.

Поздравить аграриев в Центральный концертный зал Кубанского Казачьего хора в Краснодаре пришли также сенаторы Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, депутаты Госдумы и ЗСК.

Решение отмечать праздник в феврале принято не случайно. Ведь окончательная годовая отчетность по отрасли формируется, как правило, только к январю.

Обращаясь к присутствующим в зале аграриям, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что животноводство в крае и России пережило немало трудностей, но сегодня отрасль получила второе дыхание. Регион, в частности, поднялся на третье место в стране по производству молока, четвертое - по производству яиц и пятое - по мясу птицы.

- Таких результатов могут добиться только люди, которые любят свою землю. Конечно, чтобы развивать эти успехи, нужна поддержка. В прошлом году мы вложили в отрасль 1,5 млрд рублей. В этом году будет не меньше. Мы продолжим субсидировать личные подсобные хозяйства и семейные фермы. Они вносят серьезный вклад в экономику территорий, дают рабочие места, создают на селе жизнь, - сказал губернатор.

Председатель ЗСК в своем приветственном слове поблагодарил животноводов за то, что они обеспечивают край качественными натуральными продуктами.

- Законодательное Собрание и администрация края на особом контроле держат развитие агропромышленного комплекса. И, особенно -животноводство. Это новая точка роста для всего АПК. Динамика в отрасли возможна только при наличии господдержки. Именно поэтому в марте прошлого года ЗСК во взаимодействии с администрацией края подготовлен и принят краевой закон о развитии животноводства. Убежден, вместе нам удастся вывести отрасль на новый качественный уровень, - подчеркнул спикер ЗСК.

К поздравлениям главных виновников торжества присоединился сенатор Владимир Бекетов, поблагодарив их за то, что они «закладывают основу жизни человека».

В рамках мероприятия Вениамин Кондратьев за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу вручил гендиректору предприятия «Хуторок», депутату ЗСК прошлых созывов Федору Булдыжову орден Александра Невского (Указ о награждении подписан Президентом РФ). За личный вклад в развитие регионального АПК звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани был удостоен замдиректора «Союз-Агро» Армен Калашян. Лучшим в своем деле представителям отрасли были

вручены почетные грамоты и благодарственные письма Совета Федерации и Законодательного Собрания. Особым подарком для победителей конкурса профессионального мастерства стали ключи от новых машин.

Торжественная церемония завершилась выступлением артистов Кубанского Казачьего хора, творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова и Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.