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Эксперты посоветовали, как пережить магнитную бурю

18 февраля 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты посоветовали, как пережить магнитную бурю
Pixabay.com

В среду, 20 февраля, на Земле ожидается мощнейшая магнитная буря с начала года, предупредили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Рассказываем, как ее успешно пережить.

Ожидаемая в среду магнитная буря может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем, изменению путей миграции животных и птиц. По мнению ученых, магнитосфера Земли в ближайшие дни может остаться спокойной, однако тенденция сохранится: уже в конце февраля или начале марта может произойти следующая магнитная буря.

Людям, страдающим метеозависимостью, во время магнитных бурь следует ограничивать физическую активность – избегать чрезмерных нагрузок. Не следует налегать на сладкое, мучное и жареное. Эксперты также советуют сохранять спокойствие и не «накручивать» себя, преувеличивая влияние магнитной бури на организм, передает «МК».

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