Подросток из Москвы ударил полицейского на спор

Московский одиннадцатиклассник поспорил с друзьями, что сможет ударить сотрудника полиции. Доказать это он решил в минувшие выходные на Манежной площади.

По факту насилия в адрес полицейского началась доследственная проверка, школьник и двое его друзей задержаны, передаёт Lenta.Ru. В отношении родителей несовершеннолетних составлен протокол согласно статье «Неисполнение родителем обязанностей по воспитании несовершеннолетнего».

Известно, что командир одной из рот 2-го Оперативного полка управления МВД по Москве находился на дежурстве, когда почувствовал сильный удар по спине. Оглянувшись, он увидел подростка, который пытался убежать. Обидчика задержали коллеги полицейского.