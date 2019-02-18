РМК помогла реализовать 13 социальных проектов на Южном Урале

Русская медная компания за последние два года помогла реализовать 13 социально значимых проектов в городах и районах Челябинской области, где расположены предприятия компании.

Об этом представители РМК рассказали на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает пресс-служба компании. Промышленники представили положительный опыт увеличения привлекательности жизни в малых городах за счет вовлечения жителей в общие проекты с бизнесом и властью.

Как сообщает агентство Полит74, с 2017 года РМК проводит конкурс проектов «Измени свой город к лучшему» для школьников средних и старших классов. За два года в регионах было реализовано 13 проектов. Всего собрано более 80 идей по благоустройству городского пространства и усовершенствованию социальной инфраструктуры. Кроме того, девять проектов реализованы местными администрациями.

По мнению промышленников, хорошим инструментом улучшений территории является формирование благоприятной среды проживания, создание социальной инфраструктуры. Это повышает привлекательность малых городов для жителей, делает вклад в развитие бизнеса. Хорошим примером эффективных преобразований является Карабаш, где находится градообразующее предприятие «Карабашмедь». Результатом реализации социальных проектов РМК в Карабаше стало повышение индекса социального самочувствия карабашцев с -45 до +15 за два года.