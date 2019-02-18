Подъезд – начало личной жизни или общественное место?

Кировский районный суд города Омска признал незаконной установку видеокамер в подъезде жилого дома на улице Дианова. За защитой своих прав в суд обратилась супружеская пара с жалобой на соседей, установивших в коридоре на девятом этаже жилого дома видеонаблюдение. Письменного согласия на обработку собственных персональных данных, в том числе видеосъемку, запись и хранение видеоматериалов, они не давали, а право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено только законом.

Вызванный в суд сосед пояснил, что действительно установил в подъезде три видеокамеры. А система контроля за ними расположена в принадлежащей ему квартире. Мужчина объяснил, что сделал это из соображений безопасности и для блага всех жильцов, которым, кстати, не пришлось платить за это ни копейки. Кроме того, у него есть несовершеннолетние дети, за которых он беспокоится. Видеокамеры фиксируют только действия, происходящие на лестничной площадке, в коридоре и пространстве перед тамбуром.

Однако, как выяснилось, вопреки требованиям действующего законодательства ответчик не получил согласия других собственников общедолевого имущества, поэтому Кировский районный суд признал установку видеокамер незаконной. Соседа обязали исполнить решение суда по демонтажу тех трех камер видеонаблюдения, что он установил.

Между тем, это уже не первый случай в Омской области, когда видеонаблюдение становится причиной раздора между соседями. Несмотря на то, что записи с видеокамер нередко помогают найти подъездных воришек и хулиганов, многие омичи категорически против такой съемки. Горожане обращаются в суд с жалобами на любопытство соседей и требованием оградить их жизнь от прицела чужих видеокамер.

Комментарий практикующего юриста из Москвы Романовой Лины Георгиевной:

«С точки зрения закона, в соответствии со статьей 290 ГК РФ, общие помещения и общедомовое оборудование принадлежит всем собственникам как общедолевая собственность, причем неотчуждаемая. Это значит, что подъезды, парковки, электрощитовые и прочие помещения принадлежат коллективу собственников и не могут быть приватизированы. Соответственно, решения относительно установки видеонаблюдения принимаются сообща путем голосования. Инициатор должен уведомить об этом управляющую компанию и жильцов дома. Обычно по таким вопросам проводится собрание ТСЖ, на котором путем голосования выносится решение, ставить видеонаблюдение или нет. Только при соблюдении этих правил может быть установлена общедомовая система видеонаблюдения. Таким образом, направив камеру на лестничную клетку, конституционное право соседей на неприкосновенность частной жизни вы не нарушите».

Мы решили узнать об отношении к системам видеонаблюдения в Германии, где жители озабочены их нехваткой в общественных местах. По оценкам экспертов, в ФРГ функционирует миллион камер видеонаблюдения. Много это или мало? Еще недавно большинство жителей страны не задумываясь ответили бы: «Много!». Но сейчас, после террористического акта на рождественском базаре в Берлине, все чаще звучит противоположное мнение.

Оптический контроль в Германии регулируется не на федеральном уровне, а местными правовыми и нормативными актами. Поэтому в разных местах охват общественного видеоконтроля радикально различается. Самый «глазастый» – Бремен. А например, в Тюрингии, Мекленбурге-Передней Померании, Сааре, Рейнланд-Пфальце полицейское профилактическое видеонаблюдение в общественных местах вообще запрещено. То есть силовики имеют полномочия вести съемку граждан лишь в особых случаях и кратковременно, но не целыми сутками. Вся немецкая полиция лишена права постоянно использовать видеонаблюдение на улицах – для просмотра записи служители закона обязаны получить соответствующее разрешение суда.

Берлин – одна из самых «ненаблюдаемых» европейских столиц. На противоположном полюсе – Лондон, где каждый житель, по статистике, за день бывает «схвачен» глазком видеокамеры триста раз. В Берлине же вас не снимут ни разу, если только вы не посещаете пространства вблизи особо охраняемых официальных учреждений: судов, министерств и т.п. Следовательно, люди, которые не бывают в этих местах, полностью свободны от видеонаблюдения.

Впрочем, и в Бремене на открытых и общедоступных городских пространствах работают не более сотни видеокамер – в основном на улицах с напряженным движением, на мостах, возле школ и больниц. В три раза больше камер на общественном транспорте. Но всеохватывающего видеоконтроля нет и здесь.

Кроме того, правила приватного видеонаблюдения в Германии значительно ограничивают права владельцев охраняемой недвижимости. Так, личные видеокамеры, контролирующие, например, вход в жилье, не могут захватывать территории общего пользования и соседние дома, в том числе их входные двери.

И все же берлинские власти не планируют дальнейшее развитие системы видеоконтроля. «Публичные места нельзя превращать в зоопарк, – уверен сопредседатель партии «зеленых» Джем Оздемир. – А людей нельзя превращать в обезьян, чтобы наблюдать за их поведением!».

Наконец, приведём несколько ответов опрошенных россиян на тему их отношения к установке видеокамер в общественных местах:

«Признаю пользу наблюдения за другими, но сам бы не хотел быть объектом того наблюдения, особенно на работе или за рулем».

«Находиться под камерами наблюдения практически везде - конечно не очень приятно, но если выбирать вопросы безопасности, то лучше такой вариант, преступность ведь тоже не стоит на месте и развивается технически».

«Думаю, что это не бюджетно для и так не богатой России, но это никак не ограничит свободу граждан, зато спасет их от преступности».

«Сам факт наличия камеры уже снижает потенциальную возможность преступления, а случившееся - можно будет проанализировать».