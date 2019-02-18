Врач: Расположить партнера к близости можно без кнопки

Придумана кнопка, которая предлагает заняться любовными утехами: нажатие на устройство будет означать, что один из партнеров не против вступить в интимный контакт.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал, что в некоторых случаях такое изобретение может стать полезным, пишет НСН.

«Такой способ, конечно, может иметь место. С одной стороны, это будет избегание конфликтов: партнер не нажимает на свою кнопку, ничего не говорит и не объясняет, почему. В каких-то случаях это может облегчать отношения партнеров, люди устают, иногда не хочется ничего объяснять и разговаривать. Но по большому счету, это превращает общение партнеров до какой-то степени в формальное, а также мешает развитию отношений. Когда мы предлагает секс, а партнер отказывается, это может быть не связано с сексом, а, например, с проблемами на работе или другими событиями или состояниями. Разговор может состояться на повышенных тонах, это может показаться обидным. Но информация будет донесена и в дальнейшем может быть как-то учтена, это будет способствовать пониманию», - отметил эксперт.