Президент России Владимир Путин поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов. В этом году всероссийское движение студенческих отрядов отмечает 60-летний юбилей.

«За прошедшее время многие поколения юношей и девушек внесли большой, значимый вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. «Трудовой семестр» был для них настоящей профессиональной и жизненной школой», - отмечается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Поздравляя участников всероссийского движения студенческих отрядов с юбилеем, российский президент отметил важность продолжения традиций. Сегодня так же, как раньше, для энергичной молодежи найдется место приложения их сил и талантов. «Главное – работать добросовестно, с полной самоотдачей, ставить перед собой высокие цели, ценить дружбу и верить в товарищей», - пожелал студотрядовцам Владимир Путин.