Германия видит в России «великую IT-державу»

В Германии отмечают, что российские IT-компании обладают как профессионализмом, так и инновационностью. При этом в стране пока нет достаточно крупного глобального игрока.

Эксперт объясняет это российским интернет-рынком, который является крупнейшим в Европе, сообщает РИА Новости. Помимо того, у России есть большой потенциал в области электронной коммерции. Специалисты прогнозируют рост розничного онлайн-оборота товаров в стране до 52 миллиардов долларов к 2023 году вместо нынешних 18 миллиардов.

В подтверждение своих слов немецкие эксперты приводят Яндекс, который, по их мнению, может одновременно стать российским Amazon, Google, Uber и TomTom.