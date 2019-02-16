Музыкант Юрий Лоза призвал не критиковать высказывание народной артистки СССР Ады Роговцевой по поводу "изоляции от россиян". Украинская актриса Ада Роговцева раскритиковала россиян за их менталитет.

Народная артистка СССР призвала украинцев "изолировать себя" от россиян

Роговцева считает, что русские всегда пренебрежительно относились к украинцам. По ее словам, сама она в совершенстве знает русский язык, поэтому снималась в России. Но замечала, что к украинцам всегда очень снисходительно относились. К себе на такого отношения не позволяла. Актриса считает, что лучше изолировать себя от них.

Юрий Лоза обратил внимание, что Ада Роговцева уже достаточно пожилая женщина, - сообщает ФАН.

Музыкант вспомнил: "У русских есть хорошая, очень правильная пословица: что старый, что малый" и призвал к заявлениям старых людей не относиться серьезно.