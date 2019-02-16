Маленькая девочка из России погибла на Канарах
16 февраля 2019, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]
На острове Тенерифе (один из Канарских островов Испании) погибла маленькая девочка из России.
По сведениям испанских СМИ, трехлетняя россиянка днем в понедельник, 11 февраля, упала с третьего этажа здания на курорте Los Gigantes (муниципалитет Сантъяго-дель-Тейде) на западе Тенерифе.
Ребенок в результате падения получил черепно-мозговую травму. По данным Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Канарских островов, малышку эвакуировали на вертолете скорой помощи в Университетскую больницу, расположенную в столице Тенерифе - Санта-Крус-де-Тенерифе. Девочка скончалась от тяжелой травмы в больнице.