Маленькая девочка из России погибла на Канарах

На острове Тенерифе (один из Канарских островов Испании) погибла маленькая девочка из России.

По сведениям испанских СМИ, трехлетняя россиянка днем в понедельник, 11 февраля, упала с третьего этажа здания на курорте Los Gigantes (муниципалитет Сантъяго-дель-Тейде) на западе Тенерифе.

Ребенок в результате падения получил черепно-мозговую травму. По данным Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Канарских островов, малышку эвакуировали на вертолете скорой помощи в Университетскую больницу, расположенную в столице Тенерифе - Санта-Крус-де-Тенерифе. Девочка скончалась от тяжелой травмы в больнице.