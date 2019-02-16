В Москве на 9 дней закрыт участок Сокольнической линии метро

В Москве на девять дней для пассажиров закрыт участок Сокольнической линии метро. Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" закрылись сегодня, 16 февраля, до 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии метро. Власти столицы организовали работу компенсационных наземных маршрутов.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что планируется задействовать более 230 автобусов, которые будут курсировать каждую минуту с остановками у станций метрополитена. Бесплатный автобусный маршрут "КМ". Он свяжет станции метро "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".

Для жителей района Богородское организован автобусный маршрут №86М - от метро "Бульвар Рокоссовского" до проспекта Будённого через станции метро "Преображенская площадь" и "Электрозаводская". До станции "Семёновская" Арбатско-Покровской линии москвичи и гости столицы смогут доехать, воспользовавшись трамвайными маршрутами №2, 11, 36, 46. До станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии ходят автобусы №86, 86к, 171 и троллейбус №14.

Будут сокращены интервалы движения трамваев №13, проезд на которых во время закрытия участка Сокольнической линии будет бесплатным. Маршрут трамвая №13 - от Детского санатория (район Метрогородок) через станции "Бульвар Рокоссовского", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".

Пассажиры на станции "Сокольники" для проезда до "Электрозаводской" смогут воспользоваться автобусами №т32 и 332.

Несколько улиц в прилегающих районах на этот период будет перекрыт для автомобилистов. В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменилась схема движения транспорта для обеспечения приоритетного проезда для городских автобусов и трамваев. Перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, а также Преображенская площадь. Ограничения введены еще на нескольких улица.