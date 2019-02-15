Под Воронежем солдат умер на полигоне

В одной из палаток на полигоне в Воронежской области обнаружили тело мёртвого солдата-срочника. При осмотре тела военнослужащего следов насильственной смерти не обнаружили.

«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено дежурной сменой подразделения», - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Военная комиссия совместно с местными правоохранительными органами по факту произошедшего инцидента организовали проверку, передаёт «Российская газета». Известно, что солдат умер на военном полигоне во время полевого выхода. На данный момент выясняются все обстоятельства, ведётся следствие.