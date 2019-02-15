Минздрав разработал законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

Минздрав РФ завершил разработку и намерен в ближайшее время внести на рассмотрение правительства законопроект, запрещающий продажу крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года.

Разработка законопроекта, увеличивающего возраст покупателей алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% с 18 лет до 21 года велась в Министерстве здравоохранения с осени прошлого года. Сейчас подготовительная работа завершена, осталось только согласовать законопроект перед тем, как вносить его в Госдуму.

«Мы готовы, у нас все готово. Нам только нужно переговорить с федеральными органами исполнительной власти», - сообщила сегодня министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В случае принятия законопроекта запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года вступит в действие уже с января 2020 года. Для сравнения, в США, Египте, Индонезии, Казахстане не продают алкоголь лицам младше 21 года, в странах Скандинавии – лицам младше 20 лет, сообщает РБК.