Специалист: Как россиянам обезопаситься от эпидемии кори

В семи европейских странах в 2018 году было зафиксировано более тысячи случаев заражения детей и взрослых. В России заболевших корью за декабрь 2018 и январь 2019 по сравнению со статистикой аналогичного периода за прошлые годы стало в 3,5 раза больше.

Старший научный сотрудник отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ Детских инфекций, к.м.н. Ирина Фридман рассказала, как россиянам защититься от эпидемии кори.

«Единственная защита – это прививка от кори в детском возрасте, затем – ревакцинация. Прививают малышей от одного года, дети с аллергией находятся в особой категории. Для них важна плановая вакцинация с большой подготовкой, чтобы не спровоцировать неправильную реакцию. Живые вакцины, как правило, не используются. У нас очень высок уровень привитости нашего населения – это 95%. Есть, конечно, кто резко настроен против вакцинации, но, как правило, после беседы с медиками, как правило, они меняют свою позицию. Истоки антипрививочной кампании находится в Европе. А себя мы можем обезопасить, просто сделав вакцинацию, чтобы не заболеть», - объяснила Ирина Фридман. Об этом сообщает НСН.