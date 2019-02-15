Эксперт: Штраф за превышение на 10 км/ч увеличит длину яхт владельцев камер

Кабмин и МВД предложили новые меры по усилению ответственности за нарушение правил дорожного движения. Так, увеличат размер штрафов и многое другое. Об этом сообщает «Коммерсант».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, что такие меры приведут к увеличению ДТП. Об этом пишет НСН.

«Москва — населенный пункт, и деревня Педрищево — тоже населенный пункт. В деревне Педрищево никто не живет, но, тем не менее, формально этот населенный пункт существует, и по нему проходит федеральная трасса. Сейчас все проезжают эту деревную Педрищево со скоростью 75 км/ч. Это напряжно, но терпимо. Завтра надо будет тормозить до 65 км/ч. Если посмотреть, например, на дорогу М7 можно увидеть, что таких населенных пунктов там десятки. Конечно, еще в части из них живут люди, но в большей части, когда проезжаешь по трассе, не горит ночью ни одного окна. Какое издевательство над водителями, когда ты едешь 90-60-90-60. Эти скоростные разрывы, когда едешь 110 км/ч, а потом хоп, и 90,70,50, 40 км/ч на 10 метров дороги, жутко изматывают водителя и, на самом деле, увеличивают аварийность в разы», — отметил автоэксперт.