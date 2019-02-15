В Петербурге две женщины устроили поножовщину в детсаду

В Санкт-Петербурге две молодые женщины устроили поножовщину в детсаду. По факту драки с применением ножа возбуждено уголовное дел. По данным следствия, конфликт произошел между 26-летней и 28-летней родительницами.

Известно, что сейчас в детсадах и школах родители создают чаты в мессенджерах. В Петербурге в детсаду на Мастерской улице одну из мам удалили из родительского чата в WhatsApp. Женщина разозлилась и набросилась с ножом на другую маму. Злодейка ударила родительницу ножом в голову восемь раз. Пострадавшая получила несколько резаных ран. Ей оказали медпомощь. Госпитализации не потребовалось. Ее жизни ничего не угрожает.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".