В Москве задержаны топ-менеджеры инвестиционной компании " Баринг Восток " (Baring Vostok) , в том числе ее основатель Майкл Калви. Они подозреваются о мошенничестве в особо крупных размерах. "Баринг Восток" с середины девяностых годов занимается инвестициями в Россию и другие страны СНГ .

Гражданину США Майклу Калви принадлежит контрольный пакет акций банка "Восточный", который входит в топ-40 крупнейших в России по размеру капиталов.

В ближайшее время в Басманном суде будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении Майкла Калви под стражу. Пресс-секретарь суда Юнона Царева рассказала, что вместе с Калви были задержаны партнеры компании Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль. Их также подозревают в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ранее фонды компании, владеющие контрольным пакетом акций банка "Восточный", оспаривали решение совета директоров кредитной организации об отставке тогда занимавшего пост предправления Дмитрия Левина и назначение на врио эту должность выходца из Юниаструм-банка Вячеслава Арутюняна, - сообщается на сайте "Коммерсанта". Позднее был подан еще один иск с просьбой зафиксировать дату общего собрания акционеров. Эксперты отмечали, что такие публичные войны акционеров не являются типичными для банковского рынка.

Помимо "Восточного", фонды "Баринг восток" имеют доли в онлайн-ритейлере Ozon, сети "Вкусвилл", строительной компании Etalon Group и агрегаторе такси Gett.