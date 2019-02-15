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Садоводам рассказали о новом порядке регистрации недвижимости

15 февраля 2019, 14:17 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Садоводам рассказали о новом порядке регистрации недвижимости
фото: pixabay.com

13 февраля в терруправлении по Первомайскому району Кирова прошло очередное занятие Школы садоводов Олега Валенчука для председателей и казначеев СНТ.

Представители Росреестра и администрации города рассказали о новом порядке регистрации жилых и дачных домов, который начинает действовать в России с 1 марта этого года.

- В порядке застройки участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного подсобного хозяйства, расположенных в границах населённого пункта (ЛПХ), а также участков, предоставленных для садоводства и ведения дачного хозяйства, произошли изменения, - рассказала Елена Донскова, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Кирова. - Согласно новым правилам, перед началом строительства или реконструкции дачного или индивидуального дома о своем желании нужно уведомить орган местного самоуправления для получения соответствующего разрешения. Уведомления должны быть представлены в соответствующих формах.

По словам Елены Владимировны, их можно найти на сайте администрации или получить на личном приеме. После того, как будут заполнены и сданы необходимые документы, администрация в течение 5 дней должна будет дать ответ о соответствии или несоответствии планируемой постройки нормам и законам.

Стоит отметить, что при подготовке к подаче заявления садоводам придется заказать техплан у кадастрового инженера.

Как отметил Денис Гуселетов, специалист-эксперт отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра, стоимость подобной услуги может варьироваться в пределах 5-7 тысяч рублей.

- Но это не значит, что сейчас все в срочном порядке должны бежать и регистрировать свои строения. В первую очередь это необходимо тем, кто желает оформить прописку на даче в соответствии со вступившим в силу законом № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества...», - подчеркнул Денис Владимирович.

 

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