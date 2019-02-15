В Югре три человека умерли от гриппа

В Югре три человека скончались в период с 10 по 13 февраля от гриппа в окружной клинической больницы Нефтеюганска. Сотрудники больницы уточнили, что умерли люди пожилого возраста, которые не были привиты от гриппа.

По данным медиков, у заболевших гриппом появилось сильное осложнение в виде пневмонии, которая и привела к их смерти. Все три смерти произошли с 10 по 13 февраля, - сообщает URA.RU.

В департаменте здравоохранения Югры обещали уточнить информацию и прокомментировать ситуацию позже.

Ранее в феврале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) от гриппа скончался 36 летний пациент больницы.

Грипп свирепствует в нескольких регионах России. В Курганской области на карантин были закрыты школы.

В Шадринске был введен карантин из-за роста числа заболеваний ОРВИ и гриппом с 31 января. Карантин на территории Кургана был введен 30 января. Школьники Кургана возобновят учебу с 18 февраля.