Бастрыкин поручил проверить авиакомпанию "Победа" из-за инцидента с Лановым
15 февраля 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Следственного комитета России Алексанлр Бастрыкин поручил проверить авиакоманию "Победа", не пропустившую знаменитого актера Василия Ланового на борт самолета из-за размера ручной клади.
Главой СКР поручено выяснить все обстоятельства нарушения прав Народного артиста СССР, члена Общественного совета при СКР Василия Ланового со стороны авиаперевозчика.
В четверг, 14 февраля, Василий Семенович Лановой в годовщину освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков запланировал творческую встречу с жителями города. В московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники авиакомпании "Победа" не пропустили актера на борт самолета из-за размера ручной клади.
В Следкоме сожалеют, что "равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете". По данным СКР, представители авиакомпании заявили, что виноваты помощники артиста, которые не подготовились к таким "жестким правилам" "Победы".