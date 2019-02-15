Председатель Следственного комитета России Алексанлр Бастрыкин поручил проверить авиакоманию "Победа", не пропустившую знаменитого актера Василия Ланового на борт самолета из-за размера ручной клади.

Василия Ланового не пустили на борт самолета

Главой СКР поручено выяснить все обстоятельства нарушения прав Народного артиста СССР, члена Общественного совета при СКР Василия Ланового со стороны авиаперевозчика.

В четверг, 14 февраля, Василий Семенович Лановой в годовщину освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков запланировал творческую встречу с жителями города. В московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники авиакомпании "Победа" не пропустили актера на борт самолета из-за размера ручной клади.

В Следкоме сожалеют, что "равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете". По данным СКР, представители авиакомпании заявили, что виноваты помощники артиста, которые не подготовились к таким "жестким правилам" "Победы".