Ребенок, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, вернулся домой

Маленький мальчик Ваня Фокин, который был спасен из-под завалов дома в Магнитогорске, сегодня вернулся домой. Подъезд здания обрушился в последний день 2018 года, вследствие чего погибли 39 человек.

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что семья Фокиных приобрела новую квартиру в своем родном городе. Переезд пока не состоялся, поскольку там пока нет мебели.

Напомним, десятимесячный Ваня Фокин был найден под завалами дома. Его спасло то, что он лежал укутанным в своей кроватке.