Владимир Путин немного травмирован во время тренировки по дзюдо

Владимир Путин в Сочи во время спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым повредил палец на руке. После наложения обычного пластыря президент РФ продолжил тренировку. Российский лидер провел на татами около часа.

Тренировка Путина по дзюдо проходила вчера в сочинском центре спортивной подготовки «Юг-спорт» с представителями сборных команд страны по боксу, дзюдо и вольной борьбе, - сообщает ТАСС.









После тренировки глава государства пообщался со спортсменами. Путин поделился, что занятия дзюдо помогают ему улучшить настроение и смотреть на мир без «розовых очков».

Владимир Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет. У него имеются звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году Путин стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет черный пояс по карате.