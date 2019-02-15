Православные верующие 15 февраля отмечают большой праздник - Сретение Господне

Православные верующие 15 февраля отмечают один из 12 главных церковных праздников Сретение Господне.

Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», второе значение этого слова — «радость».

Праздник Сретение Господне был установлен в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Следуя ветхозаветному обычаю, на сороковой день после рождения Иисуса родители принесли сына в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Согласно Евангелию, в храме Иисуса встретил 360-летний старец Симеон.

Согласно преданию, Симеон, когда переводил слова пророка Исаии о том, что дева родит сына, посчитал это ошибкой и захотел ее исправить, после чего ему было откровение от Бога о том, что он не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами приход в мир Спасителя.

По данным церковных историков, первые упоминания об этом празднике встречаются еще в сочинениях христианских святых III и IV веков, торжественное же празднование Сретения Господня во всей Византийской империи было установлено в царствование императора Юстиниана в 542 году, - сообщает РИА Новости.