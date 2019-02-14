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Новый пенсионный возраст вдвое увеличит количество бедных в стране

14 февраля 2019, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Новый пенсионный возраст вдвое увеличит количество бедных в стране

По результатам исследований Российской Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), увеличение возраста выхода на пенсию параллельно увеличит и уровень бедности в стране.

Если бы всё оставалось как было, и люди бы выходили на пенсию в 55 и 60 лет соответственно, то в течение 10 лет уровень бедности мог снизиться на 1%. Теперь же учёные предложили три варианта развития событий - оптимистичный, умеренный и консервативный. По первому, если экономика будет развиваться стабильно и не уменьшит темпы роста, то количество бедных увеличится в 1,5 раза, по второму сценарию - в 1,7 раз и по самому плохому - в 2 раза. В абсолютном выражении это 1 млн человек.

Получается, что одной рукой государство борется с бедностью, прибегая к майским указам и прочим мерам, а другой - подсыпает соли в огонь. Однако экономисты говорят, что даже при всех благоприятных условиях и прежнем пенсионном возрасте полностью победить бедность в стране всё равно не удалось бы.

Вместе с увеличением бедности в стране также ожидается ухудшение ситуации с трудоустройством -  объективно количество работающих увеличивается, а рабочих мест останется столько же.

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