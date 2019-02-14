83-летняя бабушка стала самым известным блогером, пишущим на интимные темы

83-летняя британка Джойс Уильямс стала популярной на весь мир, когда решила писать об интимных удовольствиях в старости. Идея стать блогером возникла спонтанно.

Однажды работник секс-шопа рассказал ей, что получает много заказов из дома престарелых, но постояльцы стесняются выбирать секс-игрушки из-за насмешек. Это так расстроило Джойс, что она тут же записалась на курсы для начинающих сетевых писателей. А спустя полгода занятий, она шокировала свою группу заявлением, что запускает сайт о сексе. «Молодежь поверить в это не могла, особенно парни. Тогда-то я и поняла, что на правильном пути. Стереотипы пора развеять», - вспоминает Джойс.

Кстати, назвала она свой сайт незамысловато «Бабудя Уильямс». И вот на нем-то она и начала продвигать идею о том, что интимная жизнь с возрастом становится только интереснее. И теперь она даже была номинирована на звание «Блогер года», а уж подписчиков и репостов ее статей в социальных сетях и не счесть. И все потому что успешно доказала, что и в пожилом возрасте «секс есть» и его напрасно недооценивают.

81-летний муж, а так же дети и внуки блогерши всегда готовы полностью поддержать ее начинания.