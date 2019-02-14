Лучшие соцпроекты: «Московское долголетие», «Мосволонтер» и МЭШ

Проекты «Московское долголетие», «Мосволонтер» и «Московская электронная школа» (МЭШ) стали победителями Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Награды данного конкурса мэр российской столицы Сергей Собянин получил из рук заместителя главы правительства страны Виталия Мутко.

Также градоначальника за пилотный проект «Московское долголетие» отметили специальной наградой, которую ему вручила Наталья Починок, руководитель Российского государственного социального университета.

Проект «Московское долголетие» начали реализовывать 1 марта прошлого года. В рамках программы в столице открылось свыше восьми тысяч кружков, курсов и секций для горожан, чей возраст превышает 55 лет. За год проект охватил более 190 тысяч пенсионеров.

Ресурсный центр «Мосволонтер» объединил более 55 тысяч человек. Функции данного центра – поддержка добровольческих инициатив некоммерческий организаций, проведение обучающих программ, экспертная и исследовательская работа. В 2018-м московские волонтеры приняли участие в 130 крупных мероприятиях.

«Московская электронная школа» - это сервис специализированных городских информационных систем и библиотека электронных материалов, которая формируется учителями. В настоящее время систему используют свыше 430 тысяч педагогов и школьников.