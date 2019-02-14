Студент из Великобритании лишился зубов из-за любви к энергетикам

В Великобритании молодой человек сильно злоупотреблял энергетиками, в результате чего получил серьёзные проблемы с зубами. Для восстановления своей улыбки ему потребуются 24 пломбы и протезирование.

21-летний британский студент признался, что ежедневно выпивал около трёх литров энергетика. По его словам, он хотел всегда оставаться в тонусе чтобы показывать успехи в учёбе. Спустя полгода такого режима Молодой человек лишился четырёх передних зубов – они обломились, когда он попытался съесть яблоко, сообщает РИА Новости.

Осмотр у стоматолога показал, что молодой человек полностью испортил себе все зубы. Дантист отметил, что такое произошло из-за большого количества сахара, содержащегося в напитке.