Задержан подозреваемый в убийстве Дмитрия Грибова

В подмосковном управлении Следственного комитета РФ сообщили сегодня о задержании подозреваемого в убийстве сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова.

Дмитрий Грибов был сильно избит в минувший понедельник в поселке Виноградово Воскресенского района Подмосковье. Около дома, где живет его мать, на него напали двое мужчин. Они были Грибова по голове. Избитого борца с коррупцией доставили в больницу. Он скончался в реанимации.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины, задержан 57-летний местный житель, - сообщили в СКР. У задержанного изъяли автомобиль, два телефона, а также "одежду со следами преступления".

По словам представителя СК, причиной нападения стали "регулярные бытовые конфликты" между мужчинами. "Кроме этого, подозреваемый ранее судим за причинение среднего вреда здоровью потерпевшего. Таким образом, нападение на потерпевшего никаким образом не связано с его деятельностью в общественных организациях", — уточнила старший помощник руководителя ГСУСК по региону Ольга Врадий.

Как установило следствие, у задержанного есть сообщник, который тоже участвовал в избиении. Его сейчас ищут.