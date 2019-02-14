Работа или любовь - россияне сделали свой выбор

Россияне прошли опрос, целью которого было узнать, что же у жителей страны в приоритете: отношения или работа. Оказалось, что строить отношения в ущерб карьеры согласна лишь меньшая часть опрошенных.

Более половины россиян решили, что скорее выберут работу, чем романтические отношения, передаёт Lenta.Ru. Что касается служебных романов, то 65% респондентов считают, что они рано или поздно приведут к расставанию. Притом 13% опрошенных сообщили, что к разрыву привели начавшиеся неприятности на работе.

Роман с коллегами, по словам россиян, положительно влияет на работоспособность. Такую тенденцию отметили 40% участников опроса. 45% не обнаружили никаких изменений, а 8% решили, что такая связь мешает нормально работать.