Качество продуктов питания в 2019 году стало гораздо хуже?

Российские покупатели обратили внимание, что сразу после новогодних праздников в магазинах эконом-класса изменился вкус таких продутов, как сосиски и колбаса, творожки. О резком ухудшении качества тех или иных продуктов заявили более 80% участиков опроса, который проводил сайт kp.ru.

Торговые сети в нашей стране делятся на три категории: для бедного большинства (эконом-класс), для среднего класса, и — элитные. В элитных качество продуктов не падает, но цены растут. А вот магазины эконом-класса стремятся сдерживать цены любой ценой и отказываются брать на реализацию сильно дорожающие товары. Производители подстраиваются под эти требования, как могут.

Ранее появились такие новшества: в пачке крупы при прежней цене не килограмм, а 900 граммов, в пакете молока — 0,9 литров, в упаковке сосисок 9 штук вместо десяти, и т. д. Теперь остается только последний вариант: менять рецептуру, замещая дорогие ингридиенты более дешевыми?

Эксперты призывают внимательно смотреть на упаковку. Когда молоко и масло из пальмы окончательно узаконили, многие сети эконом-класса стали закупать только их.