Решить проблему плохих дорог хотят при помощи «Суперасфальта»

В Росавтодоре в качестве дорожного покрытия планируют начать использовать «Суперасфальт». Ожидается, что он будет гораздо долговечнее обычного асфальта, а капитальный ремонт потребуется только через четверть века.

В качестве срока использования «Суперасфальта» специалисты называют 12 лет вместо привычных 4-5, сообщает РИА Новости. Также новая технология подразумевает вторичное использование материалов, что положительно сказывается на стоимости.

За пару лет новым покрытием планируют застелить около тысячи километров дорог. Но высокая стоимость «Суперасфальта» пока не позволяет использовать его на всех трассах.