Как любовь запускает в организме человека удивительные процессы?

Завтра во всём мире отмечается День святого Валентина. Психологи утверждают, что по-настоящему влюбиться человек может не более двух раз в жизни.

Оказалось, любовь тоже причисляют к болезням. Психиатры сравнивают любовь с психозом, потому что человек не отдаёт отчёта своим действиям, у него отключается критическое мышление.

Как отмечает врач-сексолог, кандидат медицинских наук, Александр Полеев, под влиянием окситоцина снижается потребность во сне, уменьшается аппетит и укрепляется иммунитет, пишет NEWS.ru.

«Если человек на пике любви, то на него может кашлять кто угодно. Ни простудой, ни гриппом он не заболеет. Но этот пик любви продолжается недолго, несколько месяцев», — сообщил доктор.