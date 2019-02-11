Спикеру ЗСК вручена государственная награда
11 февраля 2019, 09:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В рамках проходившего в Краснодаре Всероссийского форума по развитию городов спикеру кубанского парламента Юрию Бурлачко была вручена государственная награда.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени председатель ЗСК удостоен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Соответствующий Указ подписал глава государства. Награду Юрию Бурлачко вручил Полномочный представитель Президента в Южном Федеральном округе Владимир Устинов.
Комментируя событие, глава кубанского парламента подчеркнул, что столь высокая оценка со стороны руководства страны – это во многом результат совместного труда всех, с кем он работал и работает в одной команде.