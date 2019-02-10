Квартирный вопрос: Внук Дружининой и Мукасея продал жилье без их ведома

Неприятности случились в семье актрисы и кинорежиссера Светланы Дружининой и кинооператора Анатолия Мукасея. 83-летняя Дружинина переживает за внука Даниила Мукасея, которого они с мужем растили после смерти родителей молодого человека.

В браке актрисы и оператора родились два сына. Старший сын Анатолий с супругой подарили своим родителям внука. Знаменитые бабушка с дедушкой души не чаяли во внуке. А после того, как у Даниила погиб отец а потом трагически погибла мама, Светлана Дружинина взяла не себя заботу о внуке. От мамы Даниилу досталась комната в коммунальной квартире. Жилье сдавали, чтобы копить день и тратить на его нужды. Но неожиданно Даниил продал эту комнату, не посоветовавшись с бабушкой и дедушкой.

Мужчина захотел самостоятельной жизни и вообще уехать в Индию. В студии программы "Звезды сошлись" Даниил Мукасей признался, что прекратил общение со знаменитыми родственниками.

Через две недели Даниилу Мукасею исполнится 41 год.