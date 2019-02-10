Почему американских школьников кормят российской рыбой

В Америке считают, что действия Дональда Трампа на посту президента США привели к появлению ценовых преимуществ для российской рыбы, экспортируемой в Соединённые штаты на продажу.

Согласно статистики, в 2017 году около половины рыбных палочек и крабового мяса, поступающих в школы США, были изготовлены из российского минтая, передаёт РБК. Такое преимущество отечественный товар получил из-за стоимости – российская рыба оказалась дешевле той, что ловят американцы на Аляске. Не помогли в решении проблемы и вводимые торговые пошлины. Из-за торговой войны с Китаем рыбные компании из США потеряли доступ к китайскому рынку, а российские производители продолжили работать на прежних условиях.