Актриса Татьяна Васильева за полгода похоронила двух близких людей - сначала от онкологического заболевания умер муж ее родной сестры, а через шесть месяцев скончался их сын - племянник артистки. У родного племянника Татьяны Васильевой, которому было 50 лет, остались двое детей.

Не секрет, что Васильева всегда заботится о своих родных и близких людях и помогает им. Как рассказала актриса Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион", когда она узнала о болезни мужа сестры, бросилась искать врачей. Но была уже такая стадия заболевания, что мужчину спасти не смогли. Он мучился перед кончиной, и переживала вся семья, все родственники.

Родной племянник Алексей, который к тому моменту уже несколько месяцев болел, скрывал от родственников, даже от мамы, свой диагноз. По словам Татьяны Григорьевны, Алексей все понимал. Она рассказала, что у него был рак всего. Алексей умер в январе. Теперь Васильева старается помочь его детям.