Количество детей в детских домах России снизилось до рекордно низкого уровня

По состоянию на 1 сентября 2018 года в детдомах числилось 47,8 тыс. ребят. За последние десять лет сирот уменьшилось на 67,8 тыс. Еще 5 лет назад в банке сирот было в 1,5 раза больше детей – 68,8 тысячи, а 10 лет назад – 115,6 тысячи. Сейчас в стране 180 тысяч приемных родителей и усыновителей.

Эксперты считают, что уменьшение численности детей- сирот связано с развитием в России системы устройства детей, с упрощенной процедурой усыновления и предоставления налоговых льгот приемным семьям. Также можно заметить, что увеличилось и количество усыновленных детей – инвалидов.

Государство активно применят стимулирующую политику по отношению к приемным семьям. Например, выплаты, размер которых зависит от субъекта, формы устройства (опека, приемная семья, патронат), числа взятых к себе детей, возраста и состояния их здоровья.

Кроме того, в России сознаны специальные школы приемных родителей и 2,9 тыс. иных организаций, которые помогают семьям с точки зрения медицины, психологии и педагогики.

К сожалению, есть и такие ребята, которые находятся на попечении государства по заявлению собственных родителей. Дети из этой категории не попадают в банк сирот и не могут быть приняты в новую семью в связи с временным характером заявления.

С 1 января 2013 года в России действует закон «Димы Яковлева», который запрещает усыновление российских детей гражданами США, он был принятый после нескольких случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепек.

После принятия «закона Димы Яковлева» число детей, находящихся в детдомах и приютах, резко изменилось: если в 2013 году численность детей сирот была 104 тыс., то на конец 2015 года там остались лишь 60,1 тыс. человек.

Сокращение числа детдомовцев можно объяснить: после запрета усыновления российских детей американцам, государство решило компенсировать выпадение этой важной категории усыновителей, увеличив выплаты россиянам, оформляющим опеку. Вторым фактором стало снижение числа детей, попадающих в поле зрения органов опеки: если за 2012 год на учет было поставлено 80 тыс. детей, то в 2015 году — 58 тыс.

Поскольку чаще всего дети попадают в детские дома по социальным причинам, в стране нужно усилить финансовую и психологическую поддержку неблагополучных семей, уверена лидер движения «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанска