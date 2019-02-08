В Госдуме предложили убрать алкоголь с витрин магазинов

Зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль запросил позицию Министерства здравоохранения и Минпромторга о возможности скрыть алкоголь с витрин в магазинах. В Минздраве назвали основную причину смертности российских мужчин

"Подготовил депутатский запрос в адрес министра промышленности и торговли и министра здравоохранения по вопросу переноса алкогольной продукции в отдельные изолированные помещения или специальные алкомаркеты", - сказал Огуль.

Как отмечает ТАСС, данный запрос депутата связан с недавним заявлением министра здравоохранения Скворцовой о пугающем проценте смертей (70%) российских мужчин по причинам, так или иначе связанным с алкоголем.

Ранее АН сообщали, что, по мнению Вероники Скворцовой, снижение смертности от алкоголя напрямую связана с усилением контроля за рынком алкогольных напитков и уменьшением на нем доли некачественного алкоголя.