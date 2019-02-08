Поколение чайлдфри, или Мода на бездетность

Женщины в четыре раза чаще мужчин не хотят иметь детей. Молодые, успешные, состоятельные боятся обременять свою жизнь своими же потомками, обрекая себя на одиночество в будущем.



Социологи МГУ выяснили, что 60% бездетных людей были единственными детьми в семье, 70% из них обеспечены материально, 65% имеют высшее образование, 75% живут в браке или в паре. Этот среднестатистический портрет идеального работника сложился в России всего за несколько последних лет. И неизвестно, какие уродливые формы он может приобрести.



Бесспорно, что женщинам тяжелее даётся карьера, если она к 30 годам не займёт хорошее место, то после родов ей уже трудно будет вернуться с той же энергией к работе. Как минимум до совершеннолетия её голова будет занята детьми - то болезни, то секции, то уроки, то трудный возраст. Кому нужен такой работник? И этот страх запускает механизм отказа от продолжения рода.



По данным ВЦИОМ, в 2005 году 0% опрошенных не хотели бы иметь детей. В 2018 году этот показатель возрос до 6%. В Москве - это все 17%. Первый, кто задумывается об абортах и контрацепции - это женщина. Но бывают случаи, когда типичная представительница чайлдфри после уговоров мужа и родителей соглашается рожать, а потом уже не может остановиться, становится замечательной мамой четырёх детей, бросив карьеру.



Что касается вырождения нации, социологи и демографы успокаивают, когда рождаемость в стране падает ниже уровня воспроизводства, социальная политика государства разворачивается лицом к семьям. Первые попытки увеличить народонаселение России были через материнский капитал, правда, он оказался недостаточным аргументом. Нужно решить целых комплект задач, чтобы семьи не боялись рожать. Это отношение работодателя, неукомплектованность детских медицинских учреждений специалистами, доступность школ, детских садов, секций, летнего отдыха, материальные возможности семьи.



Но у государства есть не только механизмы стимулирования рождаемости, но и финансового воздействия. К примеру, в советское время был налог на бездетность, который отменили после распада СССР.



Не вымрет от безлюдия и Земля. Высокая рождаемость в одних странах компенсирует низкую рождаемость в других.



